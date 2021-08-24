На полях Орловской области собрано 2,7 млн тонн зерна

Уборка урожая продолжается Фото: Ольга СУПОНЕВА

На полях Орловской области комбайны намолотили уже 2,7 млн тонн зерновых. Уборка урожая продолжается.

Больше всего убрано пшеницы - 1,7 млн тонн. На полях 16 сельскохозяйственных предприятий убирают рапс, собрано 16 тысяч тонн, еще 25 тысяч тонн убрано ярового рапса. Еще намолочено 558,2 тысячи тонн ячменя, в 23 районах области убирают овес - собрано больше 35 тысяч тонн. Более 40 тысяч тонн убрано гороха, который растет на полях 19 районов области. Также аграрии убирают гречиху, рожь.

- Сельхозпредприятия 19 районов ведут засыпку семян озимых зерновых культур под урожай 2022 года, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.