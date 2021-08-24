Пункты вакцинации в Орле 24 августа: прививки делают в Советском и Заводском районах

Пункты вакцинации в Орле 24 августа Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Сегодня, 24 августа, прививочные кабинеты будут работать в Заводском и Советском районах.

Один мобильный ФАП разместится возле супермаркета «Перекресток» на Октябрьской улице, 122. Еще один прививочный кабинет будет работать на втором этаже в здании автовокзала (улица Автовокзальная, 1).

Здесь орловцев будут ждать с 12 до 19 часов. Перед вакцинацией медики проведут осмотр и консультацию. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

График работы мобильных пунктов вакцинации на эту неделю можно посмотреть здесь.