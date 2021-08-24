Орловские владельцы катеров и лодок заплатят полмиллиона рублей

Владельцы катеров и лодок заплатят налогов на полмиллиона рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области владельцы катеров и моторных лодок заплатят 584 тысячи рублей налогов за 2020 год. В регионе зарегистрировано 446 единиц водного транспорта.

Как рассказали "КП" в пресс-службе УФНС России по Орловской области, орловцы владеют гидроциклами, катерами, лодками и другими водными транспортными средствами. Не начисляют налог на моторные лодки, мощность двигателя которых меньше 5 лошадей, а также на весельные лодки.

- Ставка налога для катеров, моторных лодок с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил составляет 25 рублей, с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил – 50 рублей; для гидроциклов с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно – 75 рублей, свыше 100 л.с. – 150 рублей, - пояснили в пресс-службе ведомства.