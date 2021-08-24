В орловском селе отремонтируют дорогу за 14 миллионов рублей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В орловском селе почти за 14 миллионов рублей отремонтируют дорогу. Деньги выделили на новый асфальт для Отрадинского Мценского района.

Суммы в 13,8 миллиона рублей хватит, чтобы привести в порядок три улицы: Совхозную, Садовую и Привокзальную. Завершить работы планируется к 31 августа. Это не единственные сельские дороги, подлежащие ремонту в этом году. Несколько участков уже преобразилось.

- Выполнен ремонт дороги по в деревне Апальково и автомобильной дороге местного значения «Анахино-Брагино» общей протяженностью 2,5 км. Проведены работы по асфальтированию участка автомобильной дороги в деревне Аниканово, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.