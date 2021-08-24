В Орле такси сбило пешехода возле остановки на Октябрьской. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В понедельник, 23 августа, в Советском районе Орла произошла авария с участием автоледи, такси и пешехода. Инцидент случился в районе часа ночи возле остановки общественного транспорта на Октябрьской.

37-летняя женщина-водитель «Лады Ларгус» начала отъезжать от остановки в районе дома №136 и задела в этот момент 43-летнюю женщину-пешехода. В результате та получила травмы и попала в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.

Все обстоятельства аварии еще предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

- За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП, среди которых два с пострадавшими. Травмы получили два человека, - сообщает дежурную сводку за 23 августа региональная Госавтоинспекция.