Орловского чиновника наказали за долгий ответ предпринимателю

В Орловской области главу администрации райцентра оштрафовали из-за задержки в согласовании документов. Чиновник должен был одобрить маршрут движения большегрузного транспорта, но не сделал этого вовремя.

В районную администрацию обратился предприниматель, который попросил одобрить маршрут для проезда большегрузного транспорта. Однако в установленный законом срок обращение местные чиновники не рассмотрели и, соответственно, заявителю не сообщили о результатах. За нарушение главу района наказала прокуратура.

- В отношении главы администрации пгт Хомутово возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.