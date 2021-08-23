Две иномарки столкнулись на Городской в Орле, есть пострадавший

В Орле один человек пострадал в ДТП с двумя иномарками 22 августа. На Городской улице столкнулись "Фиат" и "Рено".

Автомобиль "Фиат" двигался по Городской со стороны Маслозаводского переулка в сторону Скульптурной улицы под управлением 56-летнего водителя. В этот же момент "Рено Логан" ехал по Городской со стороны Скульптурной в направлении Лужковской, за рулем была 32-летняя женщина. На кольце машины столкнулись.

- В результате ДТП 24-летний пассажир автомобиля "Фиат" получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.