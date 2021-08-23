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Звезды23 августа 2021 17:01

Фестиваль «Орловская казачья вольница» пройдет 28 августа

Гости городского парка в этот день смогут познакомиться с традициями и культурой казаков
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орле пройдет фестиваль казачьей культуры

В Орле пройдет фестиваль казачьей культуры

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На выходных в Орле состоится фестиваль казачьей культуры. Мероприятие «Орловская казачья вольница» развернется на площадке городского парка культуры и отдыха.

Гостей ждет знакомство с культурой, обычаями, традициями, обрядами казаков. Фестиваль межрегиональный, участие в нем примут участники казачьих объединений и семей из разных уголков страны.

- В концертной программе будут исполнены произведения, отражающие самобытную традиционную казачью культуру, а также произведения на казачью тематику современных авторов и авторов-исполнителей, - рассказали «Комсомолке» в Орловском областном центре народного творчества.

КОГДА? ГДЕ?

28 августа, 14.00

Орловский городской парк культуры и отдыха

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