Фестиваль «Орловская казачья вольница» пройдет 28 августа

В Орле пройдет фестиваль казачьей культуры
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
На выходных в Орле состоится фестиваль казачьей культуры. Мероприятие «Орловская казачья вольница» развернется на площадке городского парка культуры и отдыха.
Гостей ждет знакомство с культурой, обычаями, традициями, обрядами казаков. Фестиваль межрегиональный, участие в нем примут участники казачьих объединений и семей из разных уголков страны.
- В концертной программе будут исполнены произведения, отражающие самобытную традиционную казачью культуру, а также произведения на казачью тематику современных авторов и авторов-исполнителей, - рассказали «Комсомолке» в Орловском областном центре народного творчества.
КОГДА? ГДЕ?
28 августа, 14.00
Орловский городской парк культуры и отдыха
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