Зимой в парке Победы Орла может появиться лыжная трасса

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Только что отремонтированный парк Победы Орла может стать местом для целой вереницы спортивных состязаний. Такую возможность не исключает начальник областного управления физкультуры и спорта Александр Берестов.

Планами Берестов поделился с телеканалом "Первый областной" в программе "Готов ответить". Он рассказал, что потенциал парка в плане спорта весьма большой. Уже сейчас здесь установлены тренажеры, есть велодорожки, зона для скейтеров.

- Нами рассматривается возможность проведения здесь соревнований по спортивному ориентированию, так как это один из крупнейших парков в ЦФО с удобным логистическим подходом, удобной инфраструктурой. Возможно, проведение соревнований даже уровня Чемпионата России. Для получения такой возможности мы направили соответствующую заявку в Министерство спорта РФ, - рассказал Александр Берестов.

Рассматривается и вариант проведения на площадке парка "Кросса нации" в сентябре. А зимой парк вполне может стать местом притяжения для любителей лыж: в спортивном управлении рассматривают возможность прокладки лыжной трассы.