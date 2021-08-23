Мошенникам жительница Мценского района перевела 420 тысяч рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

Пенсионерка из Орловской области оформила на себя крупный кредит для мошенников. Телефонным аферистам жительница Мценского района перевела 420 тысяч рублей.

Преступники действовали по обкатанной схеме. Своей жертве они представились сотрудниками службы безопасности банка, убедили, что женщину, что ее счет в опасности: якобы мошенники пытаются взять кредит на ее имя. В итоге пенсионерка настолько испугалась, что выполнила все инструкции обманщиков. Она сама взяла кредиты в банках, а затем через банкоматы перевела 420 тысяч рублей на якобы «резервный счет». Женщина при этом соблюдала конспирацию: в такой необходимости ее убедили мошенники. Всего орловчанка провела больше 20 операций.

Лишь через несколько дней о произошедшем пенсионерка рассказала знакомой и та убедила ее пойти в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.