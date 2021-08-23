Орловец отправится на исправительные работы за долги по алиментам Фото: Архив "КП"

В Дмитровском районе к ответственности привлекли одного из должников по алиментам на детей. Отец успел накопить более 60 тысяч рублей долга, получил 30 часов обязательных работ в своей сельской администрации, но исправляться и не подумал.

Орловец отработал положенный срок, но долг по алиментам так и не погасил. Теперь его ждет более серьезное наказание - шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно.

Так административное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» переросло в уголовное.

- Будучи трудоспособным, мужчина работал нерегулярно и на протяжении некоторого времени алименты не выплачивал и никакой материальной помощи детям не оказывал. Суд признал должника виновным и назначил соответствующее наказание, - сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.