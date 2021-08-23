В Орле отметили 150-летие Леонида Андреева Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В субботу, 21 августа, в Орле отметили 150-летие Леонида Андреева. Творчество «буйного орловца» вспоминали на Пушкарной улице. Праздничное действо развернулось прямо рядом с домом-музея писателя.

Гостей ждали сценки из произведений Леонида Андреева, старинные русские песни, романсы и игры. Не обошлось без хороводов и танцев.

Событие привлекло внимание не только жителей близлежащих домов, но и художников, поэтом, музыкантов. Вдоль улицы расположилась импровизированная фотовыставка с городскими пейзажами.

В Орле отметили 150-летие Леонида Андреева Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Отметим, Пушкарная улица прославлена в творчестве Леонида Андреева. О нравах «пушкарей» он вспоминал и перебравшись в столицу, и уже позже, в эмиграции.

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