Региональный оператор проверит наличие договоров у юридических лиц

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Все хозяйствующие субъекты в результате своей деятельности образуют отходы, которые необходимо куда-то девать. По закону, все юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе, дачные кооперативы и ТСЖ обязаны заключить договор на вывоз отходов с региональным оператором.

Для заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО в адрес регионального оператора «Зелёная роща» необходимо предоставить заявку. Подать её можно в электронном виде на сайте регионального оператора: http://www.greenpark57.ru/for-clients/ur . После этого специалисты регионального оператора свяжутся с заявителем и дадут полную консультацию.

Расчёт платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО ведётся согласно Правил коммерческого учета ТКО, утверждённых правительством РФ. Так, расчёт может производиться исходя из нормативов накопления ТКО или по количеству и объему контейнеров, установленных в специально оборудованных местах.

При этом выбор конкретного способа коммерческого учёта ТКО по договору между юридическим лицом и региональным оператором определяется конкретными фактическими обстоятельствами, в частности, способом накопления отходов. Так, расчёт платы за вывоз отходов исходя из количества контейнеров, может применяться только в случае, если юридическим лицом оборудована соответствующая санитарно-эпидемиологическим нормам собственная контейнерная площадка.

«Муниципалитет ведёт официальный реестр оборудованных мест накопления отходов. Поэтому, юридические лица, при оборудовании контейнерной площадки в обязательном порядке должны согласовать действия с администрацией. Только после этого контейнерная площадка будет включена в реестр мест (площадок) накопления ТКО», - поясняет начальник отдела по работе с юридическими лицами УК «Зелёная роща».

Для того, чтобы юридическому лицу перейти на расчёт платы за вывоз ТКО по количеству контейнеров в адрес регионального оператора необходимо предоставить:

1. Заявление к договору о ведении коммерческого учета исходя из количества контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, установленных в местах накопления твердых коммунальных отходов.

2. Выписку из реестра контейнерных площадок, завизированную ответственным лицом от администрации района/муниципального образования.

Некоторые Индивидуальные предприниматели и юридические лица идут по пути экономии и отказываются заключать договоры с региональным оператором. Вместо того, чтобы законно оплачивать вывоз отходов, многие юрлица пользуются этой услугой за счёт граждан. А именно - отправляют скопившийся мусор на контейнерную площадку в ближайшем дворе или сбрасывают в овраги и леса. В результате этого, контейнеры, предназначенные для пользования жителями, мгновенно переполняются, а по всей области разрастаются несанкционированные свалки.

Для наведения порядка и осуществления контроля в области обращения с отходами, региональный оператор ведёт деятельность по выявлению юридических лиц, уклоняющихся от заключения договора.

В настоящее время региональным оператором подготовлен реестр юридических лиц, не заключивших договор на обращение с ТКО. Списки «уклонистов» направляются в Управление экологического надзора и Управление Росприроднадзора по Орловской области с просьбой проверить соблюдение экологического законодательства в части наличия заключенных договоров на обращение с ТКО с региональным оператором и привлечении лиц, нарушивших требования действующего законодательства к административной ответственности.

Важно отметить, что уклонение от заключения договора на оказание услуг по вывозу отходов имеет все признаки состава административного правонарушения. При отсутствии договора на обращение с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором ст. 6.35 КоАП РФ предусмотрена ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления в виде штрафа от 250 000 до 350 000 рублей или административного приостановления деятельности юридического лица на срок до 90 суток.

Региональным оператором «Зелёная роща» созданы все необходимые условия для заключения договоров. В Ливнах, Мценске и Болхове работают дополнительные офисы компании, на сайте http://www.greenpark57.ru/for-clients/ur можно получить необходимые документы и в дальнейшем отправить цифровые копии.

По всем интересующим вопросам также можно обратиться в отдел по работе с юридическими лицами УК «Зелёная роща» по телефонам: 8(4862) 481-005 и 8-910-748-10-05.

Адрес электронной почты регионального оператора «УК «Зелёная роща»: office@greenpark57.ru