В Орле и четырех районах отмечена низкая готовность к отопительному сезону Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области во всю идет подготовка к новому отопительному сезону. Однако пока показатели готовности распределяются не одинаково по муниципалитетам. Об этом говорили сегодня, 23 августа, на заседании регионального Правительства.

Так, низкие показатели готовности к холодам учреждений соцсферы отмечены в Орле, Корсаковском, Краснозоренском, Малоархангельском и Урицком районах.

До начала сезона в регионе предстоит капитально отремонтировать 26,6 километра тепловых сетей. При этом основная их часть находится в Орле, Мценске и Орловском районе.

Впрочем, было отмечено, что в целом по области готовы 80% жилищного фонда и объектов соцсферы.

- В настоящее время к предстоящему отопительному сезону готовы свыше 4,3 тысяч жилых домов, свыше 1,4 тысяч объектов соцсферы (школы - 78%, детские сады – 79%, объектов здравоохранения – 83%, прочих объектов соцсферы – 80%). Из 1354 источников теплоснабжения к отопительному сезону подготовлено 1127, что составляет 83%, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, соцучреждения должны быть готовы к отопительному сезону до 15 сентября, а жилой фонд - 25 сентября.