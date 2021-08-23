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Происшествия23 августа 2021 13:01

Из-за пьяных водителей на орловских дорогах произошло 41 ДТП

Почти полторы тысячи фактов нетрезвого рождения выявили полицейские
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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На орловских дорогах полицейские поймали почти полторы тысячи пьяных водителей

На орловских дорогах полицейские поймали почти полторы тысячи пьяных водителей

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за прошедшие месяцы 2021-го года полицейские выявили почти полторы тысячи фактов пьяного вождения. Нетрезвые водители спровоцировали 41 ДТП.

Такие данные приводит региональное Управление МВД. За 7 месяцев сотрудники ГИБДД выявили 1395 случаев пьяного вождения. При этом некоторые из любителей горячительных напитков сели за руль пьяными не в первый раз. Из-за повторного вождения подшофе возбуждено 173 уголовных дела.

- За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность, - напоминают в УМВД России по Орловской области.