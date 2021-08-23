В Орле фигурант дела о «Титанике» сменит СИЗО на домашний арест Фото: Архив "КП"

В Орле изменили меру пресечения для одно из фигурантов громкого дела о многомиллионных хищениях при строительстве многопрофильного медцентра областной клинической больницы. Бывший руководитель строительной фирмы и по совместительству подрядчик «Титаника» сменит СИЗО на домашний арест.

Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на постановление Заводского районного суда города Орла. Согласно озвученным данным, тверской предприниматель и бывший глава ЗАО «Союзинформ» Максим Селиванов будет находиться под домашним арестом до 19 октября.

Напомним, при строительстве печально известного «Титаника» более 230 миллионов рублей ушли в неизвестном направлении. В 2020 году расследование уголовного дела после вмешательства прокуратуры возобновили. Тогда прошли и первые задержания.