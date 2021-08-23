Коронавирус в Орловской области на 23 августа 2021: заболели 100, умерли трое

Коронавирус в Орловской области на 23 августа 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 23 августа, в Орловской области подтвердилась еще сотня случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные о распространении заболевания в регионах страны опубликовал федеральный оперштаб.

В Орловской области с начала наблюдений заболело уже 42 360 человек. Из них 39 505 смогли победить заболевание и вернуться к привычной жизни. Накануне из больниц и амбулаторного лечения выписались по выздоровлению 86 человек.

Однако продолжается ежедневное фиксирование смертей. Оперштаб подтвердил, что скончались еще два пациента с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией. Таким образом, пандемия унесла жизни уже 919 жителей Орловской области.