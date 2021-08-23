В Северном районе Орла больше ста преступлений произошло в общественных местах

Полицейские расследуют преступления, произошедшие в общественных местах Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле полицейские расследуют преступления, произошедшие в общественных местах. Только в Северном районе города за прошедшие месяцы года зафиксировано больше сотни таких преступлений.

Как рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, за 7 месяцев 2021-го года в Северном районе зафиксировано 125 преступления, совершенных прямо в общественных местах. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские призывают орловцев соблюдать правила безопасности, чтобы не стать жертвой преступников.

- Не демонстрируйте в общественных местах наличия у вас крупных сумм наличных денег, не выставляйте напоказ дорогие вещи. Если видите у подъезда группу людей, не внушающих доверия, лучше пройти мимо, дождаться других жильцов и войти в дом вместе с ними. При снятии денег в банке убедитесь, что за вами никто не следит. Не входите в лифт с незнакомцами, тем более не внушающими доверия, - напоминают орловцам в полиции.

Если преступления не удалось убежать, немедленно обращайтесь в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного. Телефон дежурной части УМВД 43-32-32.