В Ливнах замыкание едва не обернулось пожаром в доме с гаражом. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В субботу, 21 августа, в Ливнах произошел пожар на территории частного дома. Огонь вспыхнул в хозпостройки и быстро распространялся, угрожая перекинутся на жилой дом и гараж.

ЧП произошло в районе половины третьего часа дня на 3-ей Пушкарской улице. К моменту прибытия пожарных постройка уже горела открытым пламенем.

Сотрудники 7-й пожарно-спасательной части города Ливны сформировали звено газодымозащитников и приступили к тушению. Им удалось быстро локализовать очаг возгорания и не дать ему распространиться дальше. В итоге дом с гаражом были спасены.

- В результате пожара стены хозяйственной постройки обуглены снаружи и внутри, кровля выгорела на 1 кв.м. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. – рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.