Где в Орле сделать прививку от коронавируса 23-29 августа

Вакцинация от коронавируса продолжается в Орле. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. На этой неделе орловцы вновь смогут привиться в мобильных ФАПах, публикуем график их работы на 23-29 августа.

С понедельника по пятницу прививочные пункты работают с 12.00 до 19.00.

В понедельник, 23 августа, медики примут горожан у ТЦ «Линия» на Михалицына,5

Во вторник 24 августа прививочные кабинеты работают у магазина «Перекресток» на Октябрьской, 122, а также в здании автовокзала, Автовокзальная 1.

В среду 25 августа прививку можно сделать в МФЦ на Ленина, 1 ( с 9.00 до 15.00) и у ТЦ «Европа» на Московской, 67.

В четверг 26 августа вакцинацию орловцы могут пройти у ТЦ «Европа» на Металлургов 17/1 и в здании автовокзала.

В пятницу 27 августа прививочный кабинет на колесах работает у ТЦ «Водолей», Тургенева 42.

В выходные дни прививку в мобильных медицинских кабинетах можно сделать с 9.00 до 16.00

В субботу 28 августа ФАП работает у ТЦ «Европа» на Московской, 67, а также привиться можно в здании автовокзала.

В воскресенье 29 августа вакцинацию можно пройти у ТЦ «Лента», Московсеое шоссе, 56.

В мэрии Орла напоминают, что с собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС. Перед прививкой медики проконсультируют пациентов.