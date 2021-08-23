На День фронтовой собаки в Орле кинологи устроили праздник. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В минувшую субботу, 21 августа, в Детском парке Орла отпраздновали День фронтовой собаки (19 августа). Юных зрителей ждали показательные выступления служебных собак МЧС - Габи и Джулии.

Под руководством кинологов Елены Лазуткиной и Татьяны Вершининой хвостатые спасатели продемонстрировали навыки спецподготовки, четкого и беспрекословного выполнения служебных команд. Одним из самых зрелищных моментов выступления стал поиск муляжа взрывного устройства. На это собакам понадобилось всего несколько секунд.

- На фронтах Великой Отечественной войны несли службу 60 тысяч собак. Они были связистами, санитарами, диверсантами и разведчиками. «День фронтовой собаки» – 19 августа – выбран не случайно. Так увековечен подвиг армейской овчарки-диверсанта Дины, которая 19 августа 1943 года впервые в истории смогла подорвать вражеский эшелон и вернуться после выполнения задания. До этого все четвероногие подрывники гибли, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

О том, какие подвиги фронтовые собаки совершили в годы войны в парке рассказывали сотрудники Краеведческого музея.