В селе под Мценском на месте взорванного храма появились крест и надгробие

В селе Шашкино под Мценском на месте взорванного храма появились крест. Фото: районная газета «Мценский край»

На минувшей неделе, 19 августа, в селе Шашкино Мценского района на месте взорванного храма появился поклонный крест. Старинная Преображенская церковь была уничтожена уже после Великой Отечественной войны.

Недавно селяне нашли неподалеку от взорванного храма каменную могильную плиту. Согласно сохранившейся надписи под ней был захоронен в марте 1781 года секунд-майор А. П. Гринев. Теперь надгробие тоже расположится возле поклонного креста, который освятил протоиерей Владимир Герченов.

- Появление святыни к престольному празднику Шашкино (прежнее название — Спасское-на-Усохе) стало большим событием для села. Поклонный крест помогло изготовить Мценское благочиние. Устанавливали святыню всем миром, помогала сельская администрация, - сообщает пресс-служба Орловской митрополии.