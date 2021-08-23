В Малоархангельске к 1 октября должны завершить благоустройство парка Пушкина

В Малоархангельске продолжаются работы по благоустройству парка имени Пушкина. Общественная территория райцентра Орловской области еще год назад выиграла грант 50 миллионов рублей во Всероссийском конкурсе Минстроя и теперь реализует проект преображения.

К 1 октября 2021 года в парке имени Пушкина должны появиться экотропа вдоль ручья, восстановленная лодочной станции, рыбацкие пирсы на центральном городском пруду, внедрена навигации по городу. Кроме того, в программу преображения входят организация городской парковки и реорганизация городской площади с севера от парка Победы.

Сейчас в парке установлено онлайн-видеонаблюдение за ходом работ.

- Реализация проекта придаст неповторимый колорит естественной природной красоте самого маленького города Орловской области и повысит его туристическую привлекательность. Напомним, город входит в «Бирюзовое кольцо России», - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.