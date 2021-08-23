В Зареченском микрорайоне Орла из-за пожара эвакуировали людей Фото: Архив "КП"

В воскресенье, 22 августа, в Зареченском микрорайоне Орла произошел пожар. Возгорание случилось в одной из квартир многоэтажки на бульваре Молодежи.

Огонь вспыхнул на кухне двухкомнатной квартиры на первом этаже в районе девяти часов вечера. При этом возникло задымление и потребовалась эвакуации жильцов подъезда. Пожарные вывели из дома 25 человек.

- В результате пожара на кухне выгорел холодильник и обои на стене. Квартира огнем не повреждена. Пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.