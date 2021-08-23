Мобильные пункты вакцинации в Орле: где привиться от ковид 23 августа

Мобильные пункты вакцинации в Орле Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают ежедневную работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Прививку в них можно сделать без предварительной записи в порядке живой очереди.

Сегодня, 23 августа, в городе будет работать один мобильный ФАП. Он разместится в Северном районе возле торгового центра «Линия» на улице Михалицына, 5. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Работать пункт вакцинации будет с 12.00 до 19.00. Всех желающих сделать прививку перед вакцинацией ждет медосмотр и консультация врача. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

График работы на неделю появится в ближайшее время.