В Орле прошла ежегодная педагогическая конференция-2021. Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В минувшую пятницу, 20 августа, в Орле в круглом зале областной администрации прошла ежегодная педагогическая конференция-2021. На повестке дня оказался предстоящий учебный год.

Как отметила в своем докладе руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, 1 сентября в школу пойдут более восьми тысяч первоклассников. Всего же за парты предстоит сесть 77 тысячам учеников 358 школ.

Студентов в Орловской области в этом году - 48 600 человек.

Занятия в школах, училищах и вузах будут проходить в очной форме, но по-прежнему с соблюдением масочного режима и ограничительных мер.

- Расписание в образовательных организациях будет составлено таким образом, чтобы минимизировать контакты детей при входе в образовательную организацию и на переменах. Здоровье и безопасность детей всегда были в приоритете, - пояснила Татьяна Крымова.

В ходе конференции также прошло награждение Почетными грамотами облсовета и губернатора победителей конкурсов «Школа года» и «Детский сад года».