Последняя рабочая неделя лета в Орле будет нежаркой и дождливой

По прогнозам синоптиков, в Орле последняя неделя лета жаркой не будет Фото: Ольга СУПОНЕВА

Палящий зной, задержавшийся в Орловской области на все три летних месяца, отступил. Последняя рабочая неделя лета-2021 в регионе будет нежаркой и дождливой. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 23-27 августа.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 23 августа от +10 градусов ночью до +23 днем. Облачно с прояснениями, без дождя. Ветер западный 2 м/c, давление 748 мм рт.ст.

Во вторник 24 августа термометры покажут от +10 до +24. Пасмурно, небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 1 м/c, атмосферное давление 747 мм рт.ст.

В среду 25 августа в ночное время +13, днем всего до +21 градуса. Ветер сменит направление на юго-восточное. И ночью, и днем ожидается дождь, в светлое время суток небольшой. Будет пасмурно. Давление понизится до 744 мм рт.ст.

В четверг 26 августа над областью вновь пасмурное небо и будет лить дождь. Столбики термометров ночью покажут +13 градусов, днем воздух прогреется до +24. Ветер юго-западный 1 м/c, давление 743 мм рт.ст.

В пятницу 27 августа теплее: от +15 ночью до +26 днем. Облачно, дождливо. Ветер юго-восточный 4 м/с, давление опустится до 741 мм рт.ст.