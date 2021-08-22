Орловская область на 50 миллионов рублей закупила дорожной техники

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Автопарк дорожной спецтехники Орловской области пополнился новыми машинами. Регион закупил техники на 50 миллионов рублей, которую передадут районам.

Указанная сумма в 2021 году выделена из дорожного фонда, закуплено 23 новых машины. Это дорожные мастера и термос-бункеры для ямочного ремонта асфальта. Помимо этих машин за счет средств, вырученных ГУП "Дорожная служба" в этом году удалось приобрести еще два погрузчика на сумму в 11,4 миллиона рублей.

- Новые машины получат Болховский, Знаменский, Хотынецкий, Шаблыкинский, Сосковский, Урицкий, Дмитровский, Кромской, Орловский, Мценский, Новосильский, Новодеревеньковский, Знаменский, Верховский, Свердловский, Малоархангельский, Глазуновский, Колпнянский, Должанский, Покровский, Ливенский дорожные отделы и участки, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.