Комиссия завершила приемку школ Орла к новому учебному году

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле завершилась приемка школ к новому учебному году. Готовность их проверяла специальная комиссия. Учебные учреждения готовы встречать ребят, правда, некоторые с замечаниями.

Приемка проходила с 11 по 13 августа. Комиссия, в состав которой вошли представители разных ведомств, осмотрела 43 школы областного центра. В этом году особое внимание уделили безопасности и здоровью детей в условиях пандемии. Так, в школах установлены обеззараживатели воздуха, а расписание составлены так, чтобы не было большого скопления детей.

Замечания при приемке школ возникли у представителей комиссии.

- Основные замечания касаются несвоевременного прохождения персоналом, ответственного за электрохозяйство, очередной проверки знаний. Данные нарушения будут устраняться по мере вызова ответственных сотрудников в соответствии с поданными заявками в отраслевую территориальную комиссию Приокского управления Ростехнадзора, - рассказал Сергей Шаров, начальник городского управления образования.

Учебный год стартует буквально через неделю. В этом году линейки будут очными.