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Происшествия21 августа 2021 10:02

На 25-летнего орловца завели уголовное дело о подставном директорстве

Молодой человек за вознаграждение фиктивно зарегистрировал на себя юридическое лицо
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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На орловца завели уголовное дело за подставное директорство

На орловца завели уголовное дело за подставное директорство

Фото: Архив "КП"

В Орловской области возбуждено уголовное дело о номинальном директорстве. Фигурантом его стал 25-летний мужчина, который фиктивно зарегистрировал на себя юридическое лицо.

Как стало известно следователям, с просьбой о создании подставного юрлица к молодому человеку обратился его знакомый. Тот, получив денежное вознаграждение, согласился. Специализированная фирма, занимающаяся подготовкой документов, сотрудники которой не знали о замысле мужчин, подготовила все необходимые бумаги и направила их в налоговую. Налоговая зарегистрировала юридическое лицо. Однако через непродолжительное время обман вскрылся.

- Злоумышленник не имел цели управления указанным юридическим лицом, организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции в данной организации никогда не осуществлял, обществом не управлял, то есть фактически являлся подставным лицом. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Уже в ближайшее время орловцу предъявят обвинение.