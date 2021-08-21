На 25-летнего орловца завели уголовное дело о подставном директорстве

На орловца завели уголовное дело за подставное директорство Фото: Архив "КП"

В Орловской области возбуждено уголовное дело о номинальном директорстве. Фигурантом его стал 25-летний мужчина, который фиктивно зарегистрировал на себя юридическое лицо.

Как стало известно следователям, с просьбой о создании подставного юрлица к молодому человеку обратился его знакомый. Тот, получив денежное вознаграждение, согласился. Специализированная фирма, занимающаяся подготовкой документов, сотрудники которой не знали о замысле мужчин, подготовила все необходимые бумаги и направила их в налоговую. Налоговая зарегистрировала юридическое лицо. Однако через непродолжительное время обман вскрылся.

- Злоумышленник не имел цели управления указанным юридическим лицом, организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции в данной организации никогда не осуществлял, обществом не управлял, то есть фактически являлся подставным лицом. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Уже в ближайшее время орловцу предъявят обвинение.