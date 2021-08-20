Погода в Орле на 21-22 августа: жара начнет спасать

Погода в Орле на 21-22 августа 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Задержавшая в Орловской области жара начнет потихоньку спадать уже в грядущие выходные. Причем встретят они жителей региона не только свежестью, но дождем с сильным ветром. Публикуем полный прогноз погода на 21 и 22 августа 2021.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу 21 августа, ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, будут грозы. Ветер северный со скоростью 7-12 м/с, а при грозах местами его порывы достигнут 15-20 м/с.

При этом температура воздуха ночью от +13 градусов до +18 градусов, а днем от +24 градусов до +29. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

При этом синоптики Росгидромертцентра прогнозируют в воскресенье, 22 августа, уже сухую и солнечную погоду. Днем воздух прогреется до +24 градусов, ночью +12. Ветер северо-западный 4 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.