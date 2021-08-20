В Мценске участники ОПГ предстанут перед судом за производство паленого алкоголя Фото: Архив "КП"

В Орловской области дело о настоящей подпольной «фабрике» по производству паленого алкоголя передают в Мценский районный суд. На скамье подсудимых вскоре окажутся двое местных жителей.

По версии следствия, мужчины вместе с двумя своими подельниками наладили производство прямо у себя в гараже в Мценске. С декабря 2019 года по август 2020-го они закупили этиловый спирт и изготавливали из него алкоголь известных торговых марок. Готовую продукцию сбывали в Орловской области и в других регионах.

- Доход от преступной деятельности превысил 6 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела изъято 6 тысяч литров этилового спирта и более 3 тысяч литров спиртосодержащей продукции, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Мужчины проходят обвиняемыми по статье 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции) и 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака). В отношении их подельников выделено отдельное производство.