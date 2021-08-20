В Орловской области 40 человек прошли «постковидную» диспансеризацию Фото: Архив "КП"

В Орловской области для переболевших коронавирусом с июля предусмотрена специальная углубленная диспансеризация. Однако этим правом пока воспользовались только порядка 40 человек.

О ходе углубленной диспансеризации сегодня, 20 августа, рассказал во время онлайн-брифинга с журналистами и.о. руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев.

В целом на «постковидную» диспансеризацию региону было выделено 21,6 миллиона рублей. Она включает несколько бесплатных базовых исследований и направлена выявление признаков развития хронических неинфекционных заболеваний или факторов риска их развития.

- В целом же плановая диспансеризация населения возобновлена с конца апреля. В настоящее время ее завершили порядка 5,2 тысяч человек, - сообщил Владимир Николаев.