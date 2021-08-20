Грабителей, связавших и обворовавших 85-летнюю орловчанку, нашли Фото: Архив "КП"

В Тамбовской области задержали серийных мошенников-грабителей, орудовавших на территории ЦФО. Одной из их жертв в июле 2021 года стала 85-летняя жительница Орла.

Каждый раз 35-летняя лже-соцработник (жительница Воронежской области) и двое ее подельников - 20-летний астраханец и 22-летний житель Калининградской области действовали по схожей схеме. В случае с орловчанкой, в ее жилище они проникли под предлогом передать бесплатный набор продуктов.

Предварительной лже-соцработница позвонила пожилой женщине, предупредила о везите и действительно пришла в назначенное время с продуктами. Вот только вскоре заговорила о некой замене денег. Орловчанка почувствовало неладное и попыталась прогнать незнакомку, но та тут же впустила в квартиру своих подельников.

Они связали пенсионерку скотчем и стали угрожать ножом. В итоге им удалось забрать у нее все сбережения - 270 тысяч рублей и ювелирные украшения.

Как позже выяснилось, троица проявилась и в Калужской области, где также напала на пенсионерку, но уже с пистолетом.

- В результате совместных действий орловским и калужским полицейским удалось установить автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Соответствующая ориентировка была направлена во все регионы Центрального федерального округа. Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции Тамбовской области, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время вся троица находится под стражей.