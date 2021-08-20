В Орловской области выходные начнутся с дождей и сильного ветра Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области грядущие выходные начнутся с дождей и сильного ветра. МЧС со ссылкой на прогнозы синоптиков предупреждают жителей региона о возникновении неблагоприятных метеоявлений в субботу 21 августа.

Согласно данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода начнет меняться с вечера пятницы. В течение суток ожидается переменная облачность.

Местами пройдут кратковременные дожди, будут грозы. Ветер северный со скоростью 7-12 м/с, а при грозах местами его порывы достигнут 15-20 м/с.

При этом температура воздуха ночью от +13 градусов до +18 градусов, а днем от +24 градусов до +29.

- В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб. Будьте бдительны и осторожны, - напоминают орловцам в региональном ГУ МЧС России.