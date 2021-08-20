Под Орлом двое юношей напали на жителя поселка Биофабрика Фото: Архив "КП"

В поселке Биофабрика в Орловском районе поздним вечером на местного жителя напали два 19-летних пьяных грабителя. Мужчину избили, отобрали телефон, наушники и личные вещи. В общей сумме пострадавший остался без 30 тысяч рублей.

После этого орловец обратился в полицию, где тут же завели уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Вскоре сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемых. Юноши не стали отрицать свою причастность к грабежу.

- В настоящее время похищенное имущество изъято. На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Полицейские проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.