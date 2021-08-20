Орловские больницы готовы развернуть еще две тысячи ковидных коек Фото: Архив "КП"

Накануне, 19 августа, в Орле прошло заседание регионального оперштаба. В центре внимание рост заболеваемости коронавирусом последние несколько недель.

Согласно озвученным данным, Орловская область планирует создать резерв на случай продолжения ухудшения ситуации. При этом больница Семашко и центральные районные больницы готовы развернуть дополнительно до двух тысяч ковидных коек.

- Лечебные учреждения первой очереди в случае необходимости будут готовы к оказанию медпомощи коронавирусным больным в течение двух суток. В течение 5-7 суток будут готовы к оказанию такой помощи лечебные учреждения второй очереди, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, сейчас в стационарах развернуты 996 ковидных коек, из них свободны 31,2%.