На Болховском шоссе Орла завершился первый этап ремонта. Фото: пресс-служба администрации города

В четверг, 19 августа, в Орле прошла приемка ремонта дороги на Болховском шоссе. Первый этап ремонта завершен на 100%, однако подрядчику придется устранить недостатки по установке бордюров.

Фирма «Нерудстрой» должна привести бордюры в порядок до 23 августа. Затем приемочная комиссия вновь наведается на объект.

- Если после этого у членов приемочной комиссии не останется замечаний, акты выполненных работ будут подписаны, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Всего за время первого этапа ремонта на Болховском шоссе уложили более 20 тысяч квадратных метров асфальта, восстановили 225 квадратных метров заездных карманов и обустроили площадку для мусорных контейнеров.

Второй этап ремонта планируют начать уже в этом году. Он подразумевает обустройство тротуаров, велодорожки и освещения.