В Орловскую область прибыли еще 3600 доз вакцины «Спутник V» Фото: Архив "КП"

Сегодня, 20 августа, в Орловскую область прибыло еще 3600 доз вакцины «Спутник V». Новую партию разгружают и распределяют по медицинским организациям.

По данным Департамента здравоохранения Орловской области, с начала кампании по вакцинации от коронавируса привились «Спутником V» 182 493 человека (первый этап) и 156 157 (второй завершающий этап).

Кроме того, вакцинацию продолжают делать с помощью двухкомпонентных «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» и однокомпонентного «Спутник Лайт». Последним вакцинацию прошли 6 239 орловцев. Еще 887 ревакцинировались.

- Напомним, 20 августа вакцинация в мобильных прививочных пунктах проходит в Советском и Северном районах Орла. ФАПы будут работать оголо ТЦ «Водолей» и ТЦ «Линия» на Михалицына. Для получения вакцины необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.