Коронавирус в Орловской области на 20 августа 2021: число смертей достигло 911

Коронавирус в Орловской области на 20 августа 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 20 августа, в Орловской области подтвердилось еще 105 случаев заражения коронавирусом и четыре смертельных исхода. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

За весь период пандемии в регионе заразились уже 42 055 человек, из них 39 257 смогли победить болезнь и вылечиться. Накануне из стационаров и амбулаторного лечения выписались 78 орловцев.

При этом продолжают фиксироваться смертельные случаи. Пандемия унесла жизни уже 911 жителей Орловской области.

- В наибольшей зоне риска остаются люди старше трудоспособного возраста с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, бронхо-легочными заболеваниями. Наиболее действенная мера профилактики – вакцинация. Вакцин сейчас достаточно, задержек нет, поэтому я призывают всех к иммунизации, - сообщил сегодня и.о. руководителя облздрава Владимир Николаев во время онлайн-брифинга с журналистами.