В Орловской области ожидается пятый класс пожарной опасности с 20 августа Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 20 августа на территории Орловской области местами ожидается пятый класс пожарной опасности. В регионе возрастает риск природных пожаров из-за жаркой сухой погоды. Об этом сообщает региональное Главное Управление МЧС России со ссылкой на данные Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Однако усугубляет опасную ситуацию с пожарами и не только погода, но и бесконтрольное сжигание сухой травы и мусора.

- Сохраняется вероятность перехода огня от сжигания сухой растительности и мусора на жилые постройки и лесные массивы, а также возникновения отдельных очагов природных пожаров. Напомним, в настоящее время на территории региона действует особый противопожарный режим и в этот период штрафы за его нарушение увеличиваются, - напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Сжигание сухой травы, мусора и стерни наказывается штрафом для граждан - от 2 до 4 тысяч рублей, для должностного лица - от 15 до 30 тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица от 30 до 40 тысяч рублей и для юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей.