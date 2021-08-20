В Орле выберут новые названия для остановок «Магазин Москва» и «Завод Стекломаш»

Пять остановок в Орле могут переименовать Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 20 августа, в Орле стартовало народное голосование по выбору новых названий для пяти остановок общественного транспорта. Это остановки «Магазин Москва», «Завод Стекломаш», «Магазин Апельсин», «Переулок Восход» и «СМУ-2».

О старте голосования объявил у себя на странице в соцсетях мэр Орла Юрий Парахин. Глава городской администрации подчеркнул, что местные жители неоднократно обращались к нему с предложениями по переименованию.

- Время не стоит на месте и город меняется вместе с ним. Появляются новые общественные пространства и памятные места, которые становятся местными точками притяжения. Они чаще на слуху. В связи с этим ко мне и в адрес администрации Орла обращаются с предложениями по переименованию остановок. Предлагаю обсудить эти предложения вместе, - пояснил Юрий Парахин.

На выбор орловцам предлагают оставить прежние названия или заменить их на «Парк Победы», «Сквер Есенина», «Храм Николы на песках», «Пожарная часть» и так далее.

Голосование продлится до 13 сентября. Выразить свое мнение можно будет в официальной группе администрации Орла в соцсетях или в гугл-форме (только для владельцев гугл-аккаунтов).