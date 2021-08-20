В орловской деревне Поздеево из-за скутера едва не загорелся дом Фото: Архив "КП"

В четверг, 19 августа, в деревне Поздеево Свердловского района произошел пожар. Возле одного из домов загорелся скутер и пламя от него едва не перекинулось на жилое строение.

ЧП случилось в районе половины седьмого часа вечера. На место возгорания прибыли сотрудники 32-й пожарно-спасательной части Свердловского района. Они локализовали возгорание и не дали огню распространиться.

- В результате пожара выгорел скутер на 1 кв.м. Спасен рядом стоящий дом. Пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего орловские пожарные за минувшие дежурные сутки 16 раз выезжали на ликвидацию возгораний, большая часть из них - горение стерни и мусора.