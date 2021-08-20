В Залегощи юный водитель «ВАЗа» угодил в кювет с водой. Фото Госавтоинспекции по Орловской области

Сегодня ночью, 20 августа, в поселке Залегощь Орловской области произошла авария с участие юного водителя. 18-летний юноша не справился с управлением и угодил в кювет с водой.

Инцидент произошел в половине второго часа ночи на улице Панюшкина. Водитель «Ваз 2114» ехал в сторону Привокзальной улицы, но в какой-то момент машину повело в сторону. Легковушка съехала с дороги в правый придорожный кювет.

- В результате ДТП водитель получил травмы, не госпитализирован, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых два с пострадавшими. Травмы получили два человека.