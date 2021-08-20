Масочный режим в Орловской области задержится до конца сентября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В четверг, 19 августа, в Орле прошло очередное заседание регионального оперштаба. В ходе рассмотрения ситуации с заболеваемостью коронавирусом было решено продлить масочный режим и другие ограничения до конца сентября 2021.

Причиной продления ограничительных мер вновь стал рост заболеваемости коронавирусом. Как отметил руководитель Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, за прошлую неделю заболеваемость увеличилась на 18,4% в сравнении с предыдущей неделей.

- Продление режима повышенной готовности требует соблюдения «масочного режима» и норм социального дистанцирования, использования рециркуляторов для обеззараживания воздуха, наличия в достаточном количестве антисептиков, усиление дезинфекционного режима, соблюдение мер безопасности при проведении массовых мероприятий, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Напомним, ранее губернатор Андрей Клычков отмечал, что отменит масочный режим, если вакцинируются 60% взрослого населения региона. Пока этот показатель составляет чуть больше 34%.