В Орле вынесли приговор двум высокопоставленным полицейским Фото: Архив "КП"

Накануне в Орле вынесли приговор двум высокопоставленным полицейским - Федору Козину и Павлу Кленышеву. Уголовное дело в отношении замначальник УМВД и экс-начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями райотдела расследовали на протяжении нескольких лет.

Событие получило широкий общественный резонанс, ведь сотрудников ведомства обвиняют в серьезном преступлении – получении многомиллионной взятки и покровительстве одного из местных предпринимателей.

Напомним, выявили преступление сотрудники регионального ФСБ. Козина уличили во взятке в четыре миллиона рублей за содействие в уходе от уголовной ответственности за кражу зерна с хлебной базы в октябре 2018 года. Кленышева – в сговоре со своим начальником при проведении доследственной проверки.

На протяжении всего расследования и последующих судебных процессов оба полицейских свою вину так и не признали.

- В зависимости от роли каждого они обвинялись по статьям 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Приговором суда Федору Козину назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 16 миллионов рублей. Павлу Кленышеву - 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 16миллионов рублей, - сообщил «КП» Александр Корзин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.

Оба полицейских лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.