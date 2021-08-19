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Общество19 августа 2021 17:15

В Орле мужчина оплатил долг 150 тысяч рублей после ограничения выезда за границу

Гражданин страны из Средней Азии спешил вернутся на родину к родственникам
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Чтобы вернуться на родину, мужчине пришлось расплатиться с долгами

Чтобы вернуться на родину, мужчине пришлось расплатиться с долгами

Фото: "КП" Архив

В Орле задолжник решился на уплату уголовного штрафа и накопившихся долгов более 150 тысяч рублей только после того, как ему ограничили выезд за границу. Гражданин Узбекистана хотел уехать на родину к родственникам и поспешил решить свои проблемы.

Сразу после того, как мужчина оплатил задолженность и исполнительский сбор 7 тысяч рублей за неисполнение решения суда в срок, ограничение по выезду за пределы России для него было отменено.

- Во избежание неприятных ситуаций при планировании поездки за пределы страны рекомендуем гражданам заблаговременно оплатить имеющиеся долги. Проверить себя на наличие задолженности возможно на официальном сайте управления в разделе «Банк данных исполнительных производств», - напоминает пресс-служба УФССП России по Орловской области.