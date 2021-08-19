В Орловской области зарегистрировали уже 93 случая сбыта фальшивых денег Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжают фиксировать случаи сбыта фальшивых купюр в магазинах, на заправках и организациях сферы услуг. С начала 2021 года в регионе зафиксировали уже 93 факта сбыта фальшивок.

Самыми популярными у фальшивомонетчиков остаются купюры в 5000 и 1000 рублей. Однако нередко подделывают и купюры номиналом 200 и 2000 рублей.

Сотрудники полиции поясняют, как распознать подлинность наличных. Так, на подлинной пятитысячной или тысячной купюре при наклоне видны радужные полосы и буквы РР. На тыльной стороне банкноты через лупу отчетливо просматривается микротекст 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ. А вот на купюре в две тысячи рублей при наклоне видно кольцо на стилизованном изображении солнца, которое может перемещаться.

- Если с Вами пытаются расплатиться или уже расплатились фальшивыми деньгами, немедленно сообщите в полицию. При обнаружении фальшивой купюры ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться, так как сбыт поддельных денежных знаков является преступлением, - напоминает пресс-служба УМВД России по Орловской области.