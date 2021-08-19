Жителям Орла 20 августа раздадут ленточки-триколор

В пятницу 20 августа жителям Орла раздадут трехцветные ленточки. Мини-триколор орловцы получат в честь Дня флага России, который отмечается 22 августа.

Ленточки горожане и гости облцентра смогут получить в парках и скверах. С 17.00 до 19.00 волонтеры будут вручать их во всех районах города. В Северном районе ленту можно получить в сквере у КДЦ «Металлург», в Заводском – в сквере Комсомольцев, в Железнодорожном – в сквере Танкистов, а в Советском в сквере Гуртьева.

- Одной из главных целей акции «Наш флаг — наша гордость» является формирование у граждан патриотических ценностей, уважительного отношения к Родине и ее истории. Также мероприятие напоминает и привлекает внимание к памятным датам России, - рассказали об акции в пресс-службе мэрии Орла.