Во Мценске пьяный юноша до смерти забил собственную бабушку

22-летний орловец задержан по подозрению в убийстве бабушки Фото: Архив "КП"

В городе Мценске Орловской области 22-летнего молодого человека задержали по подозрению в убийстве собственной бабушки. По версии следствия, "внучок" избил пожилую женщину до смерти.

В прошлые выходные юноша перебрал со спиртным. Он стал выпрашивать деньги у бабушки, но 81-летняя пенсионерка отказала. Тогда нетрезвый юнец взбесился и стал колотить старушку руками и ногами, бил по чем придется: голове, телу. Травмы оказались не совместимы с жизнью, через 5 дней пострадавшая умерла на больничной койке.

- Следственными органами в отношении 22 – летнего жителя гМценска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие собирается попросить суд о взятии подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.